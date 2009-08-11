Эксперты 13 августа обсудят качество рекламы участников будущих выборов Президента

В четверг, 13 августа, в 11.00 в Институте Горшенина состоится круглый стол на тему: “Старт рекламной кампании и качество рекламной продукции основных участников будущей президентской гонки". Организатор круглого стола - Институт Горшенина. Его ведущий - Кость БОНДАРЕНКО. Участниками круглого стола станут: директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ; президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ; директор Центра политического маркетинга Василий СТОЯКИН; директор центра «Социополис» Владимир ПОЛЯКОВ; директор PR-группы «Политтех» Тарас БЕРЕЗОВЕЦ. Контактные телефоны для СМИ: 8 (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16. Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева 4, 3-й этаж, оф. 14.

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