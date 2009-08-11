Мимика Медведева начинает напоминать путинскую - эксперт

Заявление Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА относительно украинско-российских отношений, «демонстративно размещенное также на его видеоблоге, выходит за рамки приемлемого в дипломатических практике и является сознательным вмешательством во внутренние дела Украины накануне президентской кампании в Украине».

Об этом говорится в комментарии профессора политологии, научного директора Школы политической аналитики НаУКМА Алексея ГАРАНЯ, переданном агентству УНИАН.

Как отметил эксперт, это обращение Д.МЕДВЕДЕВА является «продолжением целеустремленного формирования враждебного образа Украины для россиян. Он повторяет все стереотипные пропагандистские обвинения в адрес Украины: от исторических оценок Голодомора, так называемого «вытеснения» русского языка до создания напряжения вокруг российского Черноморского флота, хотя даже командующий ВМС России признал, что российский ЧФ нарушал правила базирования, определенные взаимными договоренностями».

«Обеспокоенность российского Президента вызывает и стремление Украины обеспечить свою энергетическую безопасность. Символично также, что это заявление сделано в годовщину войны на Кавказе, одновременно с нагнетанием российским официозом напряжения вокруг Грузии. А отдельный пассаж относительно визита Патриарха КИРИЛЛА еще раз подтверждает идентичность линии Кремля и РПЦ по отношению к Украине», - подчеркнул А.ГАРАНЬ.

По его убеждению «все эти пассажи и кульминация заявления - демонстративная и абсолютно неоправданная отсрочка прибытия нового российского посла в Украину - свидетельствуют, что Кремль сознательно нагнетает напряжение в российско-украинских отношениях с целью повлиять на ход предвыборной кампании в Украине. Выглядит так, что МЕДВЕДЕВ не сделал выводов из кремлевского поражения 2004 года (которое он, видимо, трактует как свое личное, поскольку именно он отвечал тогда за украинское направление), и Кремль теперь снова начинает подыгрывать одному из кандидатов (в президенты – УНИАН), говоря об улучшении отношений только с будущим «новым руководством» Украины».

Как считает А.ГАРАНЬ, «обхаживание Патриарха КИРИЛЛА лидером Партии регионов, встреча-«отчет» КИРИЛЛА перед МЕДВЕДЕВЫМ и нынешним заявлением Президента России выглядят как звенья одной цепи. Это заявление, содержание и форма его подачи, также свидетельствуют о том, что надежды некоторых политиков и экспертов на больший либерализм МЕДВЕДЕВА по сравнению с ПУТИНЫМ не сбываются, по крайней мере, в сфере политики в отношении соседей России – даже лексика, интонации и его мимика начинают напоминать путинскую».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 августа, на сайте Президент РФ было размещено обращение к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, в котором Д.МЕДВЕДЕВ назвал политику Украины в годы президентства В.ЮЩЕНКО отходом от принципов дружбы и партнерства с Россией. Российский Президент аргументировал свое заявление тем, что украинское руководство заняло “антироссийскую” позицию во время прошлогоднего конфликта РФ с Грузией, настаивает на вступлении в НАТО и переоценке общего исторического прошлого времен СССР. Кроме этого, Д.МЕДВЕДЕВ указал на «пагубную практику вмешательства» государственной власти Украины в дела православной церкви и “искусственно создаваемые препятствия” накануне и во время визита в Украину Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА.

В связи с этим Президент России отложил приезд нового посла России в Украину на неопределенный срок. Как отметил заместитель руководителя МИД РФ Григорий КАРАСИН, дата приезда будет определена “с учетом реального развития российско-украинских отношений”.