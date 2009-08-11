Пресс-конференция в УНИАН: "Почему Россия выбирает конфронтацию с Украиной?"

Сегодня в 15.30 в информационном агентстве УНИАН (Крещатик, 4, конференц-зал) состоится пресс-конференция на тему: "Почему Россия выбирает конфронтацию с Украиной?". В пресс-конференции примет участие эксперт Института внешней политики Дипломатической академии МИД Украины Александр ПАЛИЙ. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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