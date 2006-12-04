Янукович о зиме в Европе, политическом торге и альтернативе российском газу

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина будет надежным партнером в сфере транспортировки энергоресурсов в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая с докладом в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

«Сегодня украинские газохранилища заполнены, и я могу утверждать: европейские потребители будут обеспечены зимой необходимыми объемами природного газа», – в частности, заявил В.ЯНУКОВИЧ, отметив при этом, что энергетическая политика Украины будет отвечать мировым стандартам.

Кроме того, премьер подчеркнул, что в настоящее время за счет возобновления конструктивного диалога с Россией Украине удалось решить вопрос об обеспечении Украины необходимым количеством газа по максимально эффективной цене – 130 долларов за 1 тыс. кубометров на границе.

«Учитывая критику, которая иногда раздается, со всей ответственностью хочу отметить: предметом наших переговоров были исключительно вопросы энергообеспечения, никаких политических торгов мы не вели и не ведем», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, не отвечают действительности «и спекуляции вокруг возможной смены владельца газотранспортной системы Украины». При этом премьер в который раз отметил, что вопрос смены владельца газотранспортной системы не будет стоять в повестке дня, и что эта позиция является общей и принципиальной как для правительства, так и для Президента и основных политических сил в парламенте.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Украина заинтересована в построении дополнительных маршрутов транспортировки энергоносителей из каспийского бассейна, России, территории Украины. «Ввиду масштабности таких проектов, мы приветствовали бы создание для их реализации международных консорциумов, привлечение иностранных партнеров», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что правительство сегодня работает над созданием проектов по разработке новых месторождений углеводородов с ближними и дальними соседями Украины.

«Мы затронули этот вопрос перед Россией и ведем конкретные переговоры с Казахстаном и Азербайджаном, кроме того, работаем над восстановлением утраченных позиций в Туркменистане и Узбекистане», - сказал премьер.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что сегодня у правительства нет никаких замечаний по поставкам Россией энергоносителей в Украину и в Европу. Кроме того, подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, Россия заинтересована в увеличении объемов поставок газа в Европу, и в этом контексте сейчас украинское правительство работает над тем, как модернизировать участок газотранспортной системы «Богородчаны-Ужгород» в течение 2007-2008 годов, что позволит увеличить объем поставок газа в Европу приблизительно на 20 млрд. кубометров – как российского, так и стран Прикаспийского бассейна. В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что вопрос диверсификации энергопоставок является безусловным приоритетом правительства, и сегодня он работает над тем, чтобы в ближайшем будущем Украина имела еще один отдельный источник поставок энергоносителей из стран Прикаспийского бассейна. В этом контексте В.ЯНУКОВИЧ вспомнил проект «Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск».

В то же время, отвечая на вопросы после своего выступления, которые касались деятельности компании «РосУкрЭнерго», В.ЯНУКОВИЧ отметил, что сегодня главным партнером Украины в этом вопросе является «Газпром».

«Предприниматели, о которых вы сказали (компания «РосУкрЭнерго»), они являются партнерами «Газпрома», и этот вопрос, который нам, как говорят, достался в наследство. Но мы не видим на сегодняшний день ничего плохого в этом», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что пока механизм поставок газа и формирования цены на него обеспечивается прозрачно. «И это главное», - сказал он, в то же время подчеркнув, что правительство внимательно следит за этим вопросом.