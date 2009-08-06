Тимошенко: национализированные банки можно будет купить с аукциона

Бывшие собственники национализированных банков не имеют права претендовать на эти банки после того, как правительство, нормализовав работу финансовых учреждений, выставит их на продажу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сказала сегодня в интервью трем украинским телеканалам.

«Я думаю, что те собственники, которые имели эти банки, просто не могут быть участниками таких аукционов, если они банки довели до такого состояния и украли деньги из этих банков», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что после полного оздоровления национализированных банков, после того, как эти финансовые организации начнут работать абсолютно нормально, правительство будет выставлять акции этих банков на продажу, поскольку государству для выполнения своих функций вполне достаточно двух госбанков – «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка».

Отвечая на вопрос, получат ли украинские претенденты на акции банков какие-то привилегии, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Привилегии будут для того, кто выиграет аукцион. Я хотела бы, честно говоря, чтобы пришли мощные команды, которые обеспечены финансовыми ресурсами, которые используют банки как прозрачные и действенные инструменты экономики, а не как средство для отмывания денег», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что конкурс по продаже акций национализированных банков будет проходить с очень жесткими требованиями. «После того, как мы эти банки поставим на ноги, оздоровим, они будут через открытую процедуру аукционов реализованы мощным собственникам, и для того, чтобы получить таких собственников, мы определим для них очень серьезные требования. Так не будет, что будут реализованы банки кому угодно, безусловно, это будет конкуренция», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.