Тимошенко поздравила стражей воздушных границ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила военнослужащих Воздушных сил Вооруженных сил Украины с профессиональным праздником, который отмечается сегодня.

“В этот праздничный день примите самые искренние поздравления и слова благодарности за добросовестную самоотверженную службу Родине, за мирное небо над нашими головами”, - говорится в приветствии, текст которого размещен на Правительственном портале.

Как отметила Ю.ТИМОШЕНКО, “Воздушные силы как один из главных носителей боевого потенциала Вооруженных сил нашего государства надежно стоят на страже воздушного пространства Украины, успешно выполняют задачи по его защите и достойно продолжают славные воинские традиции”.

Премьер заверила, что “все мы уважаем Вас, стражей воздушных границ Украины, и высоко оцениваем ваше профессиональное мастерство, добросовестное исполнение воинского долга”.