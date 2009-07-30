Литвина просят не подписывать закон, позволяющий продавать вино в киосках

Лидеры ряда общественных организаций призывают народных депутатов Украины не допустить легализацию бесконтрольной продажи столовых вин, что может произойти, если будет подписан Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия осуществлению предпринимательской деятельности», принятый 25 июня.

Как сообщил корреспонденту УНИАН главный координатор Гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ, при рассмотрении законопроекта № 4581 депутаты проголосовали за поправку, которая предусматривает снятие ограничений в отношении розничной торговли столовыми винами. По мнению лидера «Форума спасения Киева», это может привести к неконтролируемой продаже этих алкогольных напитков лицам любого возраста, включая несовершеннолетних, в любых местах.

В частности, по словам В.ЧЕРНЯХОВСКОГО, речь идет о поправке, предложенной народными депутатами Украины Ксенией ЛЯПИНОЙ, Русланом ЗОЗУЛЕЙ и Мариной ПЕРЕСТЕНКО.

Депутаты предлагают дополнить Закон «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» статьей 14-1 «Особенности торговли столовыми винами без добавления спирта (сухими, полусухими и полусладкими)». На розничную торговлю столовыми винами без добавления спирта (сухими, полусухими и полусладкими) не распространяются предусмотренные в этом законе требования, которые касаются наличия в местах торговли алкогольными напитками электронных контрольно-кассовых аппаратов, и условия в отношении размера торговой площади мест торговли алкогольными напитками. Места торговли для реализации столовых вин без добавления спирта не будут иметь ограничений по торговой площади, отметил В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Кроме этого, в поправке депутаты предлагают Кабмину в месячный срок внести изменения в нормативно-правовые акты и обеспечить реализацию столовых вин и винных напитков без добавления спирта – «без применения регистраторов расчетных операций, с использованием книжек и книг учета расчетных операций» (дополнение в ст. 18 законопроекта № 4581).

Как отметил В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ, данная поправка противоречит общей стратегии более жесткого законодательного регулирования производства и продажи алкоголя в Украине. В частности, введение ограничений на продажу слабоалкогольных напитков и пива предусмотрены законопроектом № 1171, предложенным Николаем ТОМЕНКО, Наталией КОРОЛЕВСКОЙ и Евгением СУСЛОВЫМ (готовится к рассмотрению во втором чтении – УНИАН).

«Поправка, инициированная Ксенией ЛЯПИНОЙ, была умышленно «спрятана» среди множества поправок, предложенных другими депутатами», – заявил В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ, выразив возмущение предложением депутата «торговать вином с лотка в условиях, когда нация вырождается из-за пьянства». Главный координатор Гражданской кампании «Форум спасения Киева» убежден, что «подобные инициативы депутатов, которые стоят на страже алкогольных барыг», должны быть отвергнуты депутатами, которым не безразлично будущее Украины. При этом он подчеркивает, что, по его мнению, «депутатам, которые работают на свой карман в интересах коммерсантов – не место в парламенте».

«Форум спасения Киева» призывает народных депутатов переголосовать и отменить поправку, предложенную К.ЛЯПИНОЙ, Р.ЗОЗУЛЕЙ и М.ПЕРЕСТЕНКО. Мы призываем Верховную Раду ужесточить правила торговли алкогольными напитками – вне зависимости от их названия. Алкоголь может продаваться из капитальных строений, но не из ларьков, палаток или генделыков», – заявил В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Вместе с тем «Форум спасения Киева» предлагает установить временные ограничения на торговлю спиртными напитками – только с 8.00 до 20.00. При этом за продажу алкоголя в ночное время предлагается ввести административное наказание.

По прогнозам В.ЧЕРНЯХОВСКОГО, введение запрета на торговлю пивом и слабоалкогольной продукцией из ларьков и палаток может уменьшить их реализацию на 30–40 %, что сократит потребление населением этого вида продукции. По его мнению, следующая за этим шагом широкая антиалкогольная компания, популяризирующая трезвый образ жизни, поможет выработать у украинцев новое отношение к пиву и слабоалкогольным напиткам, что будет способствовать укреплению здоровья нации.

В свою очередь глава «Украинской Громады» Игорь ШЕВЧЕНКО выразил мнение, что предложенное К.ЛЯПИНОЙ и ее коллегами дополнение к проекту закона № 4581 – «это очередная попытка власть предержащих решить проблемы бизнеса за счет интересов общества, в частности – жизни и здоровья украинцев».

«Из-за алкоголизма страдают и распадаются миллионы семей. Люди спиваются и умирают. Пьянство толкает на криминал. И это далеко не полный перечень тех негативных последствий, которые испытывает общество из-за легкодоступности, и как следствие – широкого распространения употребления алкоголя», – отметил И.ШЕВЧЕНКО.

От также выступает с призывом к спикеру Владимиру ЛИТВИНУ не подписывать закон.

«Мы решительно заявляем: кризис – не повод для геноцида украинского народа и присоединяемся к призыву Николая ТОМЕНКО и Сергея ТЕРЕХИНА к Владимиру ЛИТВИНУ не подписывать принятый антинародный законопроект, который, по сути, содействует скрытому геноциду украинского народа», – заявил И.ШЕВЧЕНКО.

Также представитель Всеукраинской общественной организации «Трезвая Украина» Артем СТУПАКОВ заявил о необходимости в ближайшее время принять самые решительные законодательные ограничения относительно алкогольной продукции, «которая почему-то в законах называется «напитками».

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО и председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Сергей ТЕРЕХИН обратились к председателю ВР Владимиру ЛИТВИНУ с просьбой не подписывать Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия осуществлению предпринимательской деятельности».

Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что снятие ограничений с продажи столовых вин может привести к их неконтролируемой реализации.