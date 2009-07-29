У Ющенко видят три достаточных условия, чтобы Москва успокоилась

Уполномоченный Президента Украины по вопросам международной энергобезопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает очередное выделение транша кредита Международного валютного фонда (МВФ), последние договоренности с Еврокомиссией и международными финансовыми институтами, а также реформы газового рынка Украины достаточными условиями для проведения расчетов за российский газ до конца этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Это те три достаточных условия, чтобы до конца года решать все вопросы относительно расчетов за газ», – сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

При этом он отметил, что «хотелось бы верить, что правительство и НАК «Нафтогаз Украины» прекратят тайные переговоры с офшорными компаниями, такими как «Тройка-Диалог» и Squаre Capital, относительно многомиллиардных кредитов, которые лягут бременем на экономику Украины».

«Надеемся, что правительство одумается и прекратит такие переговоры», – сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 24 июля в Киеве состоялся третий (завершающий) раунд консультаций с Еврокомиссией, по результатам которых Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал правительство и НАК «Нафтогаз Украины» безотлагательно осуществить практические действия по скорейшей реализации договоренностей с ЕК и международными финансовыми организациями относительно получения кредитов для оплаты закачки газа в ПХГ на выгодных условиях и по прозрачной схеме.

Вместе с тем, Секретариат Президента предостерег правительство от привлечения кредитов «Нафтогазом Украины» на непрозрачных условиях.

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, согласно имеющейся в Секретариате Президента информации, есть все основания говорить о том, что правительство ведет переговоры с офшорными компаниями для получения кредита НАК «Нафтогаз Украины». Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что, по информации СМИ, правительство ведет переговоры с российской инвестиционной компанией «Тройка Диалог» о привлечении кредита для НАК «Нафтогаз Украины».

20 июля на брифинге премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство Украины ведет переговоры о привлечении кредита НАК "Нафтогаз Украины" "в рамках законодательства".

28 июля т.г. Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине третьего транша кредита stand-by в размере 3,3 млн. долл. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня, 29 июля, выразила надежду, что эти средства поступят в Украину уже на текущей неделе.