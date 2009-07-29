У Ющенко видят три достаточных условия, чтобы Москва успокоилась
Соколовского беспокоят офшоры
Уполномоченный Президента Украины по вопросам международной энергобезопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает очередное выделение транша кредита Международного валютного фонда (МВФ), последние договоренности с Еврокомиссией и международными финансовыми институтами, а также реформы газового рынка Украины достаточными условиями для проведения расчетов за российский газ до конца этого года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.
«Это те три достаточных условия, чтобы до конца года решать все вопросы относительно расчетов за газ», – сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.
При этом он отметил, что «хотелось бы верить, что правительство и НАК «Нафтогаз Украины» прекратят тайные переговоры с офшорными компаниями, такими как «Тройка-Диалог» и Squаre Capital, относительно многомиллиардных кредитов, которые лягут бременем на экономику Украины».
«Надеемся, что правительство одумается и прекратит такие переговоры», – сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.
Как сообщал УНИАН, 24 июля в Киеве состоялся третий (завершающий) раунд консультаций с Еврокомиссией, по результатам которых Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал правительство и НАК «Нафтогаз Украины» безотлагательно осуществить практические действия по скорейшей реализации договоренностей с ЕК и международными финансовыми организациями относительно получения кредитов для оплаты закачки газа в ПХГ на выгодных условиях и по прозрачной схеме.
Вместе с тем, Секретариат Президента предостерег правительство от привлечения кредитов «Нафтогазом Украины» на непрозрачных условиях.
По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, согласно имеющейся в Секретариате Президента информации, есть все основания говорить о том, что правительство ведет переговоры с офшорными компаниями для получения кредита НАК «Нафтогаз Украины». Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что, по информации СМИ, правительство ведет переговоры с российской инвестиционной компанией «Тройка Диалог» о привлечении кредита для НАК «Нафтогаз Украины».
20 июля на брифинге премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство Украины ведет переговоры о привлечении кредита НАК "Нафтогаз Украины" "в рамках законодательства".
28 июля т.г. Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине третьего транша кредита stand-by в размере 3,3 млн. долл. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня, 29 июля, выразила надежду, что эти средства поступят в Украину уже на текущей неделе.