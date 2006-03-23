Янукович: “Мы покажем, кто в доме хозяин»

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что 26 марта «мы покажем, кто в доме хозяин, а 27-го отпразднуем нашу победу». Как передает корреспондент УНИАН, этими словами В.ЯНУКОВИЧ завершил сегодня митинг на Театральной площади Луганска, в котором приняли участие около 5 тыс. луганчан. Обращаясь к участникам митинга, который прошел под лозунгами «Будущее за Партией регионов» и «Богатые регионы – процветающая Украина», он, среди прочего, отметил, что 26 марта луганчане будут избирать судьбу своих детей и страны, и, по его мнению, либо победят, либо ими будут руководить (речь идет о помаранчевих).

По словам В.ЯНУКОВИЧА, нужно сделать все, чтобы украинский народ стал хозяином в собственном доме. По оценке лидера Партии регионов, 2005 год был годом испытаний, а власть оказалась “неуклюжей и безответственной: кризисы сменяли друг друга, а площадная власть разрушила экономику страны”.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что “помаранчевые хотели поставить Восточную Украину на колени, а вторую часть Украины как обманывали, так и продолжают обманывать”. Он уверен, что вся Украина хочет изменений, и никак не дождется, когда придет «мудрое правительство».

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, помаранчевые поставили целью удержать власть и выиграть выборы у Партии регионов, “при этом единственное, о чем они думают – как нас обмануть».

Собравшимся на митинге он также сообщил, что сегодня же отбывает в Киев для того, чтобы передать приветствие от Донбасса и сказать там своим единомышленникам то же, что и на площадях Донбасса.