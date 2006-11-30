За что увольнять Гриценко? За имущество, порядок и имидж

Депутаты от Партии регионов Олег КАЛАШНИКОВ, СПУ – Василий ВОЛГА и КПУ – Игорь АЛЕКСЕЕВ хотят освободить Анатолия ГРИЦЕНКО от должности министра обороны за “отсутствие порядка в армии”.

Об этом идет речь в пояснительной записке к проекту постановления №2630, зарегистрированном сегодня в парламенте, текст которого содержится на официальном сайте Верховной Рады Украины.

“Учитывая факты грубых нарушений Конституции Украины и действующего законодательства Украины при выполнении возложенных на министерство заданий, наличие справки Фонда государственного имущества о нарушении в сфере приватизации и использования имущества Министерства обороны, гибели военнослужащих, во время проведения учений свидетельствует о том, что в армии нет порядка, а руководство не выполняет своих обязанностей”, - отмечается в записке.

Кроме того, депутаты отмечают, что, несмотря на неоднократный отказ Верховной Рады в проведении учений “контингентами иностранных войск” на территории Украины, министр обороны дал разрешение на проведение таких учений, что, по мнению депутатов, привело к “обострению политической ситуации не только в Украине, а ухудшению имиджа Государства в мире”.

Депутаты также убеждены, что дальнейшее пребывание “министра обороны Украины ГРИЦЕНКО А.С. на высшей руководящей должности” нанесет значительный ущерб национальным интересам Украины.