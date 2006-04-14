Колесников не хочет быть донецким губернатором

Председатель Донецкого областного совета Борис КОЛЕСНИКОВ не собирается становиться губернатором области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам после окончания отчетной конференции областной федерации футбола.

На вопрос, откажется ли он от должности губернатора, если ему ее предложат, Б.КОЛЕСНИКОВ коротко ответил: "Я - да".

По его мнению, нынешние губернаторы в Украине не имеют реальных властных полномочий. "Это не губернатор, это колхозный сторож, да и то - там хоть есть, что сторожить", - считает Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он считает, что должность губернатора должна быть избираемой - "чтобы губернатор, избранный народом, мог эффективно решать проблемы, которые характерны для области".

"А сейчас, при нынешних полномочиях, его хоть назначай, хоть выбирай, от этого ничего не меняется", - заключил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ заявил, что председатель Донецкой облгосадминистрации Вадим ЧУПРУН подал заявление об отставке в связи с переходом на другую работу.

По словам Ю.ЕХАНУРОВА, В.ЧУПРУН перейдет на дипломатическую работу.