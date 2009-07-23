Яценюк прогнозирует, что Украина таки сорвет сроки оплаты за газ

Народный депутат, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что газовый контракт, подписанный НАК «Нафтогаз Украины» по директиве премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, ведет страну к банкротству.

Об этом он сказал в интервью газете «Аргументы и факты».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, А.ЯЦЕНЮК отметил, что «сегодня Нацбанк печатает деньги для того, чтобы погасить газовые долги перед Россией, но бесконечно так продолжаться не может, и мы сорвем сроки оплаты”.

По его словам, когда россияне будут требовать предоплату за газ, то платить «Нафтогазу» будет “нечем – на нем и так висят десятки миллиардов гривен кредитов».

А.ЯЦЕНЮК считает, что Россия тогда отключит газ для Украины «в связи с невыполнением Украиной важных условий нынешнего подписанного Ю.ТИМОШЕНКО контракта».

Он отметил, что появится вопрос о расплате за долги имуществом Украины, в первую очередь, газотранспортной системой. “Фактически, это означает банкротство нашего государства», – заявил он.

Говоря о причинах подписания такого газового контракта, А.ЯЦЕНЮК сказал, что «по факту деятельности «ЕЭСУ» было возбуждено уголовное дело в России, а в США – против ЛАЗАРЕНКО”. «Именно отсюда «растут ноги» невыгодного для Украины нынешнего контракта. У премьер-министра просто нет пространства для маневра», - добавил он.

Лидер “Фронта перемен” напомнил, что в 2001 году был подписан контракт, в соответствии с которым газ для Украины была снижена до 50 долларов за тысячу кубометров и привязана к ставке транзита российского топлива на уровне 1,09 дол. за каждые 100 километров транспортировки. «Эти условия были зафиксированы до 2009 года включительно. По его словам, “украинская власть должна была приложить все усилия, чтобы сохранить условия договора».

Как сказал А.ЯЦЕНЮК, «решение о пересмотре такого выгодного для Украины газового контракта противоречит не только государственным интересам, но и здравому смыслу». По словам лидера “Фронта перемен”, эта инициатива “исходила от украинской стороны, а заинтересованы в этом были россияне, и выгоду получили именно они”.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что ущерб для страны от преждевременного разрыва контракта 2001 года составляют десятки миллиардов долларов. «Это преступление, и виновные в нем должны быть наказаны. За годы независимости в нашей стране в газовой сфере накопилось преступлений на многотомное дело. Отдельные тома этого дела должны быть посвящены и газовым посредникам. «Итера», «ЕЭСУ», «РУЭ», «Республика», «Газпромсбыт» – все это требует расследования», – подчеркнул лидер «Фронта перемен».