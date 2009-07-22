Байден - Януковичу: возможно, я разговариваю с будущим Президентом?

Вице-президент США Джозеф БАЙДЕН спросил у лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, не встречается ли он с будущим Президентом Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН.

Она обратила внимание, что в начале встречи Дж.БАЙДЕН спросил у В.ЯНУКОВИЧА: “Возможно, я разговариваю с будущим Президентом Украины?”.

В ответ В.ЯНУКОВИЧ сказал: “Ваши слова - пусть Бог услышит”.

На это замечание лидера Партии регионов вице-президент США сказал, что “Бог его не так часто слушает”.

По словам А.ГЕРМАН, во время встречи Дж.БАЙДЕН отметил необходимость поддержки и развития хороших отношений между Украиной и РФ. По словам Дж.БАЙДЕНА, это хорошо как для России и США, так и для самой Украины.