Ющенко просит не требовать от Украины слишком многого

Виктор Ющенко гордится тем, что “мы прожили достойные четыре года для украинского государства, для украинской нации и для людей”. Такое заявление Президент сделал в своей речи перед сегодняшним восхождением на Говерлу.

Глава государства напомнил, что на этом месте “в 2002 году зародилось на таком же митинге то, что стало потом политической силой «Наша Украина». Тут в 2004 году зародилось то демократическое движение, которое нас привело к победе. Так началось новейшее демократическое продвижение Украины”. Президент подчеркнул, что Украина не должна стесняться своих достижений и своего времени. Но в то же время просит не спрашивать с новейшей Украины слишком многого, потому что по его мнению, 18 лет – это не то время, за которое можно построить государство.

“Новейшей Украине 18 лет. Не спрашивайте с нее слишком многого, - обратился к участникам митинга Ющенко. - В 18 лет молодой человек только лишь получает паспорт, он становится полноценным гражданином своего государства. За 18 лет не строится никакое государство. Не строится достаток, экономика, не строится родной язык, не вспоминается еще глубокая историческая память. Другими словами, много-много вещей нужно сделать каждому из нас, и возможно не в одном поколении, чтобы мы имели то взлелеянное в мечтах государство, о котором мечтали десятки украинских поколений”.

Невзирая на все проблемы Президент убежден, что «мы идем правильной дорогой». По его мнению, “У нас что-то меняется. Мы становимся лучшими. Мы становимся больше. Мы становимся более чувствительны”. Ющенко объяснил, что все это он сказал для того, «чтобы у нас была гордо поднятая голова. Чтобы мы гордились украинской независимостью. Чтобы мы гордились теми годами, которые мы прожили недаром”.