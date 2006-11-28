Состоится пресс-конференция победителей ”Танцев со звездами”

13:30, 28 ноября 2006
Политика
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28 ноября в 17-00 в УНИАН состоится пресс-конференция  Канала „1+1” и компании „Стар Медиа”, посвященная завершению самого резонансного телепроекта украинского телевидения от канала „1+1” – „Танцы со звездами”. Участники: генеральный продюсер проекта „Танцы со звездами” Алексей Гончаренко; исполнительный продюсер проекта „Танцы со звездами” Александр Лозинский; директор по маркетингу канала „1+1”  Дмитрий Попов; победитель проекта „Танцы со звездами”  Владимир Зеленский; победитель проекта „Танцы со звездами”  Елена Шоптенко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Материалы этой пресс-конференции вы можете заказать в виде аудиозаписи и профессиональной видеосъемки, обратившись в отдел маркетинга УНИАН по телефону:  279-35-23. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям. 

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