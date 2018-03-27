Минное поле протокола о коалиции

Если действительно пункт шестой к протоколу о создании тройственной коалиции был внесен буквально перед подписанием документа, - это означает, что сделано это было под угрозами Юлии Тимошенко немедленно выйти из коалиции.

Если эти угрозы сработали – значит, развал коалиции еще перед ее формированием очень невыгоден “Нашей Украине”. Ведь, по словам Романа Бессмертного, президентской партии важно доказать тем, кто сомневался, что коалиция будет создаваться именно из бывших помаранчевих...

Доказали.

Как уже все догадались, госпожа Тимошенко радуется тому, что внесенный ею пункт шестой имеет ссылку на меморандум, который перед выборами НУ готовила под себя (премьерская должность принадлежит той силе, которая среди коалициантов получила больше всего голосов на выборах).

Правда, этот самый меморандум имеет немало других норм, которым приписывают другое авторство (о них мы уже неоднократно вспоминали). Некоторые из этих норм уже перекочевали в новый протокол, в частности, касательно одобрения коалицией Основ внешней и внутренней политики Украины. Остальные же появятся в других документах.

Между тем все ловушки, расставленные в меморандуме для будущего премьера, оказались практически нивелированы... одной незаметной нормой проекта протокола, тоже подготовленного, как можно понять, “нашеукраинцями”. Речь идет о конституционной норме касательно немедленного - после образования правительства - одобрения программы его деятельности.

По логике протокола, о которой немного ниже, - этот пункт лишь завершает выстраивание целой системы обязательств, которые возлагаются на правительство коалицией, начиная с одобрения упомянутых Основных основ...

Но по логике реальной политической борьбы за монопольную власть в стране, единственный смысл, что есть в этом пункте, - это годичный иммунитет Кабинета министров от отставки. Причем иммунитет этот действует исключительно для премьера. Но действует надежно. Может измениться все что угодно, хоть и весь состав министров и даже коалиции. И ни один пункт из положенных на правительство обязательств может быть не выполнен.

Но на протяжении года премьер-министр защищен Конституцией от вотума недоверия со стороны Верховной Рады. И если по старой Конституции в этот период снять его мог Президент, - что, вспомним, Ющенко и сделал с правительством Тимошенко, то в теперь он этого права не имеет.

Следовательно, считаем, что Юлии Тимошенко осталось как-нибудь пробиться к премьерской должности через все преграды, которые и в дальнейшем будет пытаться выставлять ей коалиция. Но когда будет проголосована правительственная программа – никаких способов отстранить Тимошенко от должности премьера на протяжении года нет. Тут авторы разнообразных сценариев могут переделывать свои домашние заготовки, но на тот момент ситуация уже будет совсем новой...

В настоящее время же имеем четко очерченный пункт, к которому следует БЮТ и ее лидер, а также читаем “дорожную карту” в виде протокола о коалиции. Этот путь ей придется пройти как по минному полю. В том смысле, что на каждом шагу в протоколе заложены риски развала коалиции.

Следовательно, пункт первый. Подписанный 13 апреля протокол о намерениях еще должны одобрить руководящие органы субъектов будущей коалиции . Но если в этот документ под давлением Тимошенко был внесен пункт, не согласованный руководящими органами НУ и СПУ ранее, а следовательно – не делегированный подписанту Бессмертному, то они не обязаны, как он, соглашаться на Юлино давление...

Дальше. Соглашение о коалиции парафируется в первый день заседания новой ВР , но не ранее, чем принесут присягу народные депутаты и сформируются фракции. Вроде – чистая формальность, ведь, по Конституции, речь идет о коалиции именно фракций.

Но дело в том, что сейчас не все понятно с персональным составом этих фракций. В частности, для получения даже временного удостоверения народного депутата кандидаты должны предоставить документ об уже сложенных им полномочиях на предыдущеем месте работы. А что делать чиновникам, которых освободить может лишь парламент и которым еще выполнять свои обязанности вплоть до формирования нового правительства? ЦИК имеет право как-то разрешить эту “форс-мажорную” ситуацию. Но попадут ли чиновники, которым не светит перейти в новый состав (и знают ли они, кому светит, а кому нет?) – в первый же день на заседание ВР...

Дальше. В протоколе написано, когда соглашение о коалиции парафируют, но не сказано, когда подпишут как окончательный документ. По Конституции и регламенту ВР – не позже чем на 30-й день после первого заседания. Но это уже, по-видимому, несколько поздно. Почему, имея такие прекрасные планы, не определить в протоколе более близкую дату?

Дальше. В первую очередь коалиция должна одобрить кандидатуру спикера, а вот для премьера предлагается разработать дополнительную процедуру . А разве нет регламентных норм?

И потом, почему утверждения на должности спикера и премьера разведены во времени? Ведь для фракции, которая получит должность главы парламента, но имеет несколько другие планы касательно коалиции, открывается соблазн тут таки выйти из соглашения, тем более, что ее как таковой еще на тот момент может и не быть...

Конституция не предусматривает санкций для спикера за развал коалиции. А если на последующем этапе его отставку не поддержит оппозиция – то должность он сохранит, а предыдущую коалицию уничтожит. Если же это будет спланированная акция – он может возглавлять парламент уже при условиях входа его фракции в совсем другую коалицию.

Дальше. Если и со спикером все окажется в порядке, то наступает период принятия собственно государственных решений. И первое из них, по протоколу, – Основы внешней и внутренней политики . Не программы президента “10 шагов навстречу людям”, а глобального концептуального документа. В случае, если коалиция согласует все без исключения внешние и внутренние принципы, - другого документа ей, между прочим, и не нужно. Тогда становятся лишними те пункты протокола коалиции, где отдельно записана ее программа. Но если нет...

А если нет, то совсем не обязательно, что провал голосования по Основным принцыпам разрушит коалицию и потянет за собой роспуск парламента. Может оказаться, что за этот текст проголосует оппозиция. И документ станет легитимным устанавливающим актом государства Украина, как и спикер, - хотя коалиции тройки будет положен конец.

Если же все эти засады коалиция преодолеет без потерь, - тогда наступит очередь премьер-министра и правительства с их программой и, после получения годового иммунитета, с полной свободой рук.

Воздержимся от описания интриг, которые провоцирует каждый из перечисленных тут шагов до начала реального функционирования правительства. Но стоит отметить, что нормы “старой” Конституции, в частности, о доверии к правительству, одобренному парламентом, никоим образом не коррелируют с нормами “новой” Конституции, где функционирование коалиции прописано впопыхах и в наших условиях нуждается в жесткой дополнительной регламентации действий членов коалиции. Но при этом не дает желаемого результата – реального контроля со стороны коалиции за премьер-министром. По крайней мере – в смысле эффективного государственного управления.

При таких условиях в Украине может возникнуть ситуация уже не раздвоения, а растроения власти, когда премьер на своей должности будет в оппозиции к парламентской коалиции, а Президент одновременно в оппозиции к обоим...

Впрочем, процесс только начинается. Его ведут политики, а нужно, чтобы и юристы.

Сейчас очевидно, что юристы из БЮТ читают Конституцию и другие документы лучше других. Может, потому, что другие – не “читатели”, а “писатели”?

Ирина Погорелова

Текст протокола по формированию коалиции