Тимошенко перенесла заседание Кабмина
15:59, 14 июля 2009Политика
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Данные источника в правительстве
Очередное заседание Кабинета министров Украины планируется провести не как обычно в среду, 15 июля, а в пятницу, 17 июля.
Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.
Причиной переноса даты заседания собеседник агентства назвал то, что 15 июля утром премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в сопровождении группы министров отбывает с двухдневным рабочим визитом в Южную Корею.
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