Черновецкий собирается танцевать на обломках Киева?

Лидер Гражданского объединения «Новый Киев» Зорян ШКИРЯК считает, что последнее решение Киевсовета о вырубке 114 гектаров столичного леса является дикарской попыткой превратить столицу Украины в железобетонный полигон. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГО "Новый Киев".

По словам З.ШКИРЯКА, Киевсовет изъял этот земельный участок из перечня озелененных территорий без необходимой разрешительной документации, в частности, заключения природоохранных и санитарно-эпидемиологических органов, градостроительного обоснования. «Это означает лишь одно, – пренебрегая нормами законодательства, городские чиновники перешли как рамки закона, так и любые моральные нормы».

«Подобные решения я могу сравнить с легендой о взятии Бастилии, поскольку как раз сегодня отмечается очередная годовщина этого события. Как известно, когда Бастилию разрушили, на ее обломках революционеры написали: «Здесь танцуют!». Такое впечатление, что подобным образом решили поступить и столичные «революционеры» от власти с остатками той собственности, которая остается в распоряжении городской общины. Но давали ли мы им такие полномочия? Дадим ли мы им танцевать на обломках Киева? Это зависит исключительно от нас», - отмечает З.ШКИРЯК.

Как сообщалось, Киевский городской совет на последнем заседании отклонил протест столичной прокуратуры на свое решение о передаче ООО «Компания «Строитель» под коммерческую застройку около 114 га зеленой зоны на Лесном массиве. Таким образом Киеврада оставила в силе свое решение от 27 декабря 2007 года «О передаче ООО «Компания «Строитель» земельных участков для строительства, эксплуатации и обслуживания комплекса объектов общественного, социально-бытового и жилищного назначения с подземными паркингами, офисными помещениями, оздоровительным комплексом, обустройством и благоустройством прилегающих территорий по ул. Маршала Жукова, 2-а, в Деснянском районе Киева» общей площадью 113,71 га в аренду на 10 лет.

«Таким образом, своим незаконным решениям столичная власть отобрала у киевлян возможность отдыхать в парках и скверах, вместо этого превращая зеленую зону в подземные паркинги и офисные помещения. Это курс, направленный на окончательное уничтожение зеленого Киева», - суммировал З.ШКИРЯК.