Ехануров за закрытыми дверями представит преемника Гелетея
Указ появится сразу после
Сегодня, 14 июля, в 11.00 первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Юрий ЕХАНУРОВ представит личному составу Управления государственной охраны Украины нового начальника УГО.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.
Соответствующий указ будет опубликован на официальном сайте Президента Украины сразу после представления, добавили в пресс-службе.
Аккредитация СМИ не предусмотрена.
Как сообщалось, по данным некоторых СМИ, Президент Виктор ЮЩЕНКО принял решение освободить начальника Управления госохраны Валерия ГЕЛЕТЕЯ и назначить на эту должность бывшего командира "Альфы" СБУ генерала Александра БИРСАНА.
А.БИРСАН работал в УГО, руководил "Альфой" СБУ и Главным управлением "А" СБУ.