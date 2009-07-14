Ехануров за закрытыми дверями представит преемника Гелетея

Сегодня, 14 июля, в 11.00 первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Юрий ЕХАНУРОВ представит личному составу Управления государственной охраны Украины нового начальника УГО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Соответствующий указ будет опубликован на официальном сайте Президента Украины сразу после представления, добавили в пресс-службе.

Аккредитация СМИ не предусмотрена.

Как сообщалось, по данным некоторых СМИ, Президент Виктор ЮЩЕНКО принял решение освободить начальника Управления госохраны Валерия ГЕЛЕТЕЯ и назначить на эту должность бывшего командира "Альфы" СБУ генерала Александра БИРСАНА.

А.БИРСАН работал в УГО, руководил "Альфой" СБУ и Главным управлением "А" СБУ.