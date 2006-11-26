Явку избирателей в Кировограде и Чернигове не назовешь высокой

По состоянию на 12.00 в Кировограде на повторных выборах городского председателя проголосовали около 9% избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель регионального отделения Комитета избирателей Владимир ГРИШКО.

Он отметил, что активность избирателей достаточно низкая.

По оперативным данным, в первые два часа работы УИК из-за несвоевременного начала работы на некоторых участках проголосовало по 2-3 человека.

Низкую явку избирателей подтвердил и секретарь Кировоградской городской ТИК Геннадий УШАКОВ.

Как сообщил корреспонденту УНИАН творческий директор „Бюро Маркетинговых технологий” Сергей ГАЙДАЙ, который сегодня находится в Кировограде, проведенное его компанией предварительное исследование активности избирателей в городе также показало низкие результаты.

„Ситуация похожа с выборами в Черкассах. Люди уже не верят в избирательный механизм. Избирательную компанию характеризуют не внешние, а внутренние процессы: решение ТИК об отмене регистрации кандидатов и судебные процессы”, - считает он.

В то же время в Чернигове по состоянию на 12.00 на повторных выборах городского председателя проголосовали 10% избирателей.

Об этом сообщил в пресс-центре «Выборы-2006» председатель совета гражданской сети «Опора» Александр ЛОМАКО.

«Ход избирательного процесса в Чернигове проходит вяло. Обычно голосуют более массово», - сказал он.

По информации активистов «Опоры», очередей на участках нет, потому что явка избирателей низкая. В среднем избиратель в кабинке для голосования находится около двух минут. Это связано с тем, что люди окончательно не определились с выбором, а также с тем, что бюллетень довольно длинный.

Как отметил А.ЛОМАКО, в Чернигове на рынках зафиксировано три случая распространения листовок, в которых есть призывы не идти голосовать, потому что выборы фальсифицированы.