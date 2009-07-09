Ющенко сегодня на Волыни

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня осуществит рабочую поездку в Ривненскую и Волынскую области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в Ривне глава государства примет участие в церемонии сдачи в эксплуатацию двух домов, построенных по Государственной программе обеспечения молодежи жильем на период 2002-2012 годов. В.ЮЩЕНКО вручит ключи и памятные адреса молодым семьям в микрорайоне МЖК (молодежного жилищного строительства).

В этот же день Президент Украины в селе Карпиловка Киверцовского района Волынской области вручит ключи от новых домов восьми многодетным семьям в рамках совместного проекта власти и бизнеса «Согрей любовью ребенка».

Также Президент примет участие в совещании по вопросам развития природно-заповедного дела в Шацком национально-природном парке. В мероприятии примут участие руководители центральных и местных органов исполнительной власти, ученые, представители природоохранных организаций, а также руководители учреждений природно-заповедного фонда общегосударственного значения. Планируется рассмотреть вопросы управления объектами и территориями природно-заповедного фонда, расширения национальной экологической сети, определения приоритетов развития заповедного дела.