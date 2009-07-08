Армии без коррупционеров Тимошенко оружие даст

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что правительство обеспечит финансирование государственного оборонного заказа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Мы в этом году профинансируем из государственного бюджета государственный оборонный заказ. В этом году бюджетных средств выделено больше, чем в предыдущие, благополучные годы, для закупки вооружения для нашей армии», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр сообщила, что сегодня на заседании правительства утверждены распорядители соответствующих бюджетных средств, которые будут направлены на выполнение государственного заказа на отечественных предприятиях для обеспечения обороноспособности государства.

«Хочу отбросить всю критику, которая звучит о том, что правительство не поддерживает армию. Как только удалили из армии коррупционеров – сейчас армия нормально живет, нормально работает и будет обеспечена как вооружением, так и необходимыми финансовыми ресурсами для своих функций и защиты границ Украины», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщалось, Кабинет министров сегодня на заседании утвердил порядок использования в 2009 году средств стабилизационного фонда на создание, закупку и модернизацию вооружения, военной и специальной техники по государственному оборонному заказу у национальных производителей для обеспечения обороны государства. В частности, распорядителями этих средств выступят Администрация Государственной пограничной службы и Министерство промышленной политики.