Ющенко ветировал Закон о референдуме

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО применил право вето к Закону «О всеукраинском референдуме», принятому Верховной Радой 5 июня.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента со ссылкой на заместителя главы Секретариата Президента - Представителя Президента в Конституционном Суде Марину СТАВНИЙЧУК.

«Закон требует значительной содержательной доработки с целью отображения в нем базовых европейских демократических стандартов проведения референдумов. Речь идет, в частности, об установлении четких требований к вопросу, который выносится на референдум. Кроме того, закон требует и существенной технико-юридической проработки», - сказала заместитель главы Секретариата.

Так, отметила она, в соответствии с принятым парламентом законом, предметом всеукраинского референдума могут быть любые вопросы, за исключением тех, по которым референдум не допускается согласно Конституции Украины; всеукраинский референдум по народной инициативе - это способ принятия гражданами решения по любому вопросу, за исключением тех, которые предусмотрены статьей 74 Конституции Украины (относительно законопроектов по вопросам налогов, бюджета, амнистии).

«Следовательно, закон фактически допускает проведение всеукраинского референдума по народной инициативе по вопросам правоприменительного, исполнительного характера, которые относятся, в частности, к полномочиям судов, органов прокуратуры, следствия, органов исполнительной власти и тому подобное, а также о выражении недоверия любому органу государственной власти», - пояснила М.СТАВНИЙЧУК.

Она отметила, что такой подход не отвечает конституционным принципам разделения государственной власти в Украине на законодательную, исполнительную и судебную, а также не учитывает Решение Конституционного Суда (от 27 марта 2000 года №3-рп/2000), в котором разъясняется, что действующая Конституция не предусматривает института выражения недоверия на всеукраинском референдуме, в том числе провозглашенном по народной инициативе, Верховной Раде Украины или любым другим конституционным органам государственной власти как возможного основания досрочного прекращения их полномочий.

Также принятым 5 июня законом вопреки нормам Конституции Украины Верховная Рада наделена полномочиями назначать всеукраинский референдум об одобрении новой редакции Конституции Украины. Однако, согласно Основному закону государства, Верховная Рада уполномочена назначать всеукраинский референдум лишь по вопросам, определенным статьей 73 Конституции Украины, то есть по вопросам об изменении территории Украины, подчеркнула М.СТАВНИЙЧУК.

Замечания, по ее словам, вызывают и положения закона, которыми устанавливается обязанность Президента Украины объявить всеукраинский референдум по народной инициативе, если под требованием о его проведении подписались не менее трех миллионов граждан Украины, которые имеют право голоса, и при условии, что подписи под этим требованием собраны не менее чем в двух третях областей и не менее ста тысяч подписей в каждой области.

Так, по данному закону, Президент Украины обязан издать соответствующий указ на протяжении семи дней со дня получения постановления Центральной избирательной комиссии об общих итогах сбора подписей граждан под требованием о проведении всеукраинского референдума. Однако такое законодательное предписание изложено без учета упомянутой правовой позиции Конституционного Суда, согласно которой, в частности, Президент Украины должен осуществлять проверку на соответствие Конституции вопросов, которые предлагается вынести на всеукраинский референдум по народной инициативе, отметила М.СТАВНИЙЧУК.

Также, по ее словам, законом, вопреки нормам Конституции (статьям 93, 96, 154, 156), установлен порядок реализации права законодательной инициативы в Верховной Раде относительно внесения изменений в Конституцию Украины, порядок работы парламента, требования к количеству голосов народных депутатов, необходимых для принятия того или иного решения парламентом.

Существенные замечания вызывают и нормы закона о непосредственной процедуре организации и проведения референдума, сказала заместитель главы Секретариата Президента.

«Не могут быть поддержаны также положения закона, которые определяют правовые последствия всеукраинского референдума, - добавила М.СТАВНИЙЧУК. - Так, статьей 38 закона среди правовых последствий всеукраинского референдума предусмотрена, в частности, обязательность для рассмотрения его результатов государственными органами, к компетенции которых относится вопрос принятия соответствующих решений. Это не отвечает конституционным требованиям о непосредственной обязательности акта народного волеизъявления (статье 5, 69 Конституции Украины). По правовым позициям Конституционного Суда Украины, изложенным, в частности, в Решениях от 5 октября 2005 года № 6-рп/2005, от 16 апреля 2008 года № 6-рп/2008, результаты народного волеизъявления, полученные через референдум, являются обязательными; решение, принятое на всеукраинском референдуме, является окончательным и не нуждается в утверждении или одобрении Верховной Радой Украины или любыми другими органами государственной власти Украины. Таким образом, полностью игнорируется воля народа при проведении всеукраинского референдума как обязательного и окончательного решения. При этих условиях Президент Украины как гарант прав и свобод граждан Украины никогда не подпишет такой Закон», - пояснила она.

Учитывая перечисленные и многие другие замечания правового характера, Президент Украины вернул Закон «О всеукраинском референдуме» парламента на повторное рассмотрение со своими соответствующими предложениями.