Регионалы разблокировали Раду
13:25, 08 июля 2009Политика
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Сессионный зал почти пуст
Фракция Партии регионов разблокировала трибуну и президиум Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время в сессионном зале остаются около 10 народных депутатов, двое из которых – депутаты от БЮТ, остальные - из фракции Партии регионов.
Как сообщалось, сегодня, в соответствии с графиком, парламент должен был работать в пленарном режиме лишь на утреннем заседании.
Между тем утреннее заседание так и не было открыто, поскольку депутаты от ПР блокировали работу парламента, требуя принятия закона о повышении размера минимальной зарплаты и прожиточного минимума.
Вчера заседание парламента также не было открыто.
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