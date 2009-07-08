Регионалы разблокировали Раду

Фракция Партии регионов разблокировала трибуну и президиум Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время в сессионном зале остаются около 10 народных депутатов, двое из которых – депутаты от БЮТ, остальные - из фракции Партии регионов.

Как сообщалось, сегодня, в соответствии с графиком, парламент должен был работать в пленарном режиме лишь на утреннем заседании.

Между тем утреннее заседание так и не было открыто, поскольку депутаты от ПР блокировали работу парламента, требуя принятия закона о повышении размера минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Вчера заседание парламента также не было открыто.