В сессионном зале остались только регионалы
13:11, 08 июля 2009Политика
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Заседание так и не открыли
В сессионном зале Верховной Рады остались лишь народные депутаты от Партии регионов.
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в зале находятся около 40 депутатов-регионалов.
Как сообщал УНИАН, сегодняшнее заседание ВР так и не было открыто из-за блокирования депутатами от ПР работы парламента с требованием принять закон о повышении размера минимальной зарплаты и прожиточного минимума.
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