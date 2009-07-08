В сессионном зале остались только регионалы

В сессионном зале Верховной Рады остались лишь народные депутаты от Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в зале находятся около 40 депутатов-регионалов.

Как сообщал УНИАН, сегодняшнее заседание ВР так и не было открыто из-за блокирования депутатами от ПР работы парламента с требованием принять закон о повышении размера минимальной зарплаты и прожиточного минимума.