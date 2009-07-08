Ющенко: Лозинский сломал челюсть Яворивскому

На вчерашней коллегии в Генпрокуратуре Президент Украины устроил украинским силовикам «разбор полетов». Главной темой, как уже сообщал УНИАН, стало убийство в кировоградском лесу местного жителя Олийныка и события, последовавшие после него.

Виктор Ющенко упрекал силовиков в том, что они выпустили из страны вероятного убийцу, уже бывшего народного депутата Виктора Лозинского. "Комсомольская правда в Украине" цитирует слова Президента:

"В 2004 году вы не посадили этого жулика… который, извините, депутата Яворивского избил так, что сломал ему челюсть… А второго - доверенное лицо президента - он спустил с лестницы..." .