Ющенко: Лозинский сломал челюсть Яворивскому
11:57, 08 июля 2009Политика
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Разбор полетов на коллегии
На вчерашней коллегии в Генпрокуратуре Президент Украины устроил украинским силовикам «разбор полетов». Главной темой, как уже сообщал УНИАН, стало убийство в кировоградском лесу местного жителя Олийныка и события, последовавшие после него.
Виктор Ющенко упрекал силовиков в том, что они выпустили из страны вероятного убийцу, уже бывшего народного депутата Виктора Лозинского. "Комсомольская правда в Украине" цитирует слова Президента:
"В 2004 году вы не посадили этого жулика… который, извините, депутата Яворивского избил так, что сломал ему челюсть… А второго - доверенное лицо президента - он спустил с лестницы..." .
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