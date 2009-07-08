Регионалы начали утро «традиционно»

Народные депутаты от Партии регионов к началу пленарного заседания заблокировали работу Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, заблокированы президиум, трибуна и ложа правительства в сессионном зале Верховной Рады.

Кроме того, в сессионном зале, как и в предыдущие дни, висят плакаты «Министры подождут, сначала помогите людям», «Партия регионов защитит социальные гарантии людей», «Алкоголиков и националистов - в отставку».

В настоящее время не известно, состоится ли сегодня пленарное заседание в связи с блокированием.

Как сообщал УНИАН, работа ВР парализована уже вторую неделю. Партия регионов блокирует парламент с требованием принять закон об увеличении размера минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Договориться на Согласительном совете лидерам фракций не удалось.