Власти Полтавы обвиняют в незаконном демонтаже биллбордов с Мазепой

Всеукраинское объединение «Свобода» заявляет, что в Полтаве незаконно демонтировали биллборды, на которых была размещена социально-патриотическая реклама с изображением гетмана Украины Ивана Мазепы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО "Свобода", 22 июня Полтавская областная организация ВО «Свобода» начала размещение в Полтаве на биллбордах изображения Ивана Мазепы с лозунгом «Мазепа победил! Украинское Государство есть!». Полтавская власть сразу же начала противодействие законному установлению социально-патриотической рекламы и всеми возможными способами препятствовала размещению биллбордов, отметили в пресс-службе.

По информации пресс-службы, в понедельник, 6 июля, в 4.00 в Полтаве начался демонтаж 70 конструкций биллбордов с изображением И.Мазепы. "Демонтаж происходил по негласному решению Полтавского горисполкома, который старательно скрывают от общественности", - отмечает ВО "Свобода".

По информации пресс-службы, узнав о "антизаконных действиях", к одному из биллбордов, где начала работать одна из демонтажных групп, выехали представители Полтавской областной организации ВО «Свобода» и Полтавской городской организации «Сокол». Они пытались остановить действия рабочих МЧС, но те, по информации пресс-службы, "требование не только проигнорировали, но и вызвали "группу поддержки". Через 5 минут на место прибыли 20 человек криминальной внешности, которые пытались запугиванием и угрозами физической расправы оттеснить «свободовцев». Эти действия документально зафиксированы на фото- и видеоносители, отмечают в ВО "Свобода". На вызов «свободовцев» прибыли работники милиции и составили протоколы об угрозах физической расправы со стороны представителей демонтажных групп.

Полтавская облорганизация ВО «Свобода» "обращается к прокуратуре области и МВД с требованием немедленно вмешаться и разрешить ситуацию с беззаконием полтавской власти". Также в ВО «Свобода» отметили, что готовят судебный иск к мэру Полтавы Андрею МАТКОВСКОМУ "за его многочисленные незаконные и украинофобские действия".