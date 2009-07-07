Янукович намерен побеждать уже в первом туре

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает, что может победить на очередных выборах Президента Украины уже в первом туре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Керчи.

«Это, конечно, возможно. Мы надеемся, что первый тур может нам принести победу. Мы надеемся, потому что люди имеют ясность и определенность. Нет сомнения, что люди уже сегодня определились», - заявил В.ЯНУКОВИЧ, уточнив, что убедился в этом во время посещения с рабочими поездками по регионам Украины.

Лидер Партии регионов также в очередной раз отметил, что Президент должен избираться всенародно. «И очень важно, чтобы в этот период народ получил право избирать кандидата, которому можно доверить судьбу страны», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время, он не исключил, что когда стабилизируется ситуация, и в этом будет необходимость, то Президента можно избирать и в парламенте.