У нардепов последняя рабочая неделя перед летними каникулами

Эта неделя – последняя рабочая для депутатов ВР перед длительными летними каникулами. Будет ли она результативной, это может решиться на сегодняшнем согласительном совете председателей комитетов и фракций.

Напомним, на прошлой неделе, два внеочередных заседания парламента были малопродуктивными – регионалы блокировали трибуну. Они требовали в первую очередь проголосовать за их проект - повышение минимальной зарплаты в Украине. Коалиция – против. Там говорят - это предвыборный пиар Януковича, а в бюджете – нет необходимых 37 миллиардов гривен. В то же время рассмотрение других двух вопросов: снятие депутатской неприкосновенности и освобождение и назначение руководителей министерств и ведомств заблокировали регионалы. Ставить на обсуждение неприкосновенность и кадры спикер отказался.

ICTV