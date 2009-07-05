Ющенко предлагает отнять у Севастополя особый статус

Председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ считает нецелесообразным включать Севастополь в состав АРК, как это, в частности, предполагает проект Конституции Украины, предложенный Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, комментируя идею главы государства, которую он высказал в Симферополе, о том, что Севастополь надо лишить специального статуса и присоединить к Автономной Республике Крым, В.САРАТОВ сказал: «Севастополь имеет особый статус уже практически 200 лет, чуть меньше. И за это время сложилась, если хотите, общность. Общность тех людей, которые живут в этом городе».

Аргументируя свое мнение, руководитель горсовета подчеркнул: «Севастополь сегодня не имеет многих проблем, которые есть в Крыму. Ну, в частности, те же национальные проблемы. Желание какой-то административной реформы… Если быть честным, непонятно, что она дает, решить вот эту проблему Севастополя. На мой взгляд, она будет работать против Севастополя. Я готов по этой позиции спорить».

Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО заявляет, что предлагаемый им проект изменений Конституции Украины не сужает полномочия Автономной Республики Крым.

В пятницу в эфире Черноморской телерадиокомпании Президент сообщил, что предлагает отнести город Севастополь, который сейчас имеет «общенациональный статус», к компетенции власти автономии.

«Я взял за базу то, что Крымская автономная республика должна быть закреплена в существующем статусе, как минимум», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Согласно ныне действующий Конституции Украины, Севастополь, как и город Киев, имеет особый статус.