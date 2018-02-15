В начале российской агрессии ожидалось наступление 200-тысячного войска РФ на Украину - Турчинов (видео)

15:23, 15 февраля 2018
Политика
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Реально можно было собрать не более 5 тыс. боеспособных военных / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сказал на заседании Оболонского райсуда Киева по рассмотрению дела о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

По его словам, поэтому 5 тыс. боеспособного войска Вооруженных сил Украины перебросили на защиту рубежей с севера и востока, поэтому в Крыму некому было противостоять российской агрессии.

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Как сказал Турчинов, тогдашний министр обороны Игорь Тенюх доложил на заседании СНБО 28 февраля 2014 года, что реально можно было собрать не более 5 тыс. боеспособных военных, а тогда самой большой угрозой было вторжение россиян на материковую часть Украины. Поэтому участники заседания СНБО приняли решение перебросить боеспособные подразделения на восток и север для защиты от нападения России с этих направлений, сказал Турчинов.

Ранее сообщалось, что Турчинов исключил активные наступательные действия России против Украины к Чемпионату мира по футболу.

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Теги: #война с Россией#Турчинов про агрессию#наступление России на Украину#200 тысяч войска РФ