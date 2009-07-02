Литвин не видит самоубийц среди нардепов от Нашей Украины
Решение съезда проигнорируют?
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не верит, что народные депутаты от партии “Наша Украина” выйдут из коалиции.
Об этом он сказал в эксклюзивном интервью УНИАН, комментируя решение съезда этой партии, который дал недельный срок депутатам-“нашеукраинцам” для выхода из коалиции.
По словам спикера, “тот, кто хотел выйти, тот уже сказал, что он выйдет, а других самоубийц я не вижу”.
Он добавил, что в данной ситуации речь идет не столько о выходе из коалиции, сколько о прекращении депутатства. “Если бы сторонники Президента Украины знали, что у него есть возможность на досрочных выборах завести фракцию и им гарантировано место, то они бы с надеждой на будущее думали над тем, как выполнить рекомендации съезда”, - считает В.ЛИТВИН. По его словам, такие решения политической силы “работают не в плюс, а в минус ей”, поскольку “это равнозначно тому, что она расписывается в собственном бессилии”.
В.ЛИТВИН также считает странной позицию руководства партии “Наша Украина” относительно правительства, в котором есть министры и от этой политической силы. По его словам, “правительство критикуют, но министры должны быть священными коровами”. Он считает такой подход “элементарным издевательством над страной, потому что в процессе борьбы с оппонентами готовы разрушить страну до основания”.