Кабмин пошел на уступки Венгрии в языковом вопросе закона "Об образовании"

21:34, 14 февраля 2018
Политика
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Иллюстрация REUTERS

Переходный период продлится до 2023 года, сообщает ТСН.

"Мы всегда будем исходить из обеспечения прав национальных меньшинств внутри страны, но всегда приоритетом номер один будет развитие украинского языка, культуры", - подчеркнул при этом премьер-министр Владимир Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто требует от Украины воздержаться от реализации образовательного закона в согласовании с закарпатскими венграми всех деталей относительно обучения на языках национальных меньшинств. Без такого шага Венгрия отказывается прекращать блокировать сотрудничество между Украиной и НАТО и ЕС.

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Теги: #закон об образовании#языковая статья закона об образовании#Украина и Венгрия