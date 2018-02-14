Кабмин пошел на уступки Венгрии в языковом вопросе закона "Об образовании"

Чиновники продлили переходный период для введения «языковой» статьи закона "Об образовании" до 2023 года.

Чиновники продлили переходный период для введения "языковой" статьи закона "Об образовании" для национальных меньшинств. Теперь у детей из национальных меньшинств и их родителей будет больше времени для перехода на новые правила преподавания предметов.

Переходный период продлится до 2023 года, сообщает ТСН.

"Мы всегда будем исходить из обеспечения прав национальных меньшинств внутри страны, но всегда приоритетом номер один будет развитие украинского языка, культуры", - подчеркнул при этом премьер-министр Владимир Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто требует от Украины воздержаться от реализации образовательного закона в согласовании с закарпатскими венграми всех деталей относительно обучения на языках национальных меньшинств. Без такого шага Венгрия отказывается прекращать блокировать сотрудничество между Украиной и НАТО и ЕС.