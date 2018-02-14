По мнению Порошенко, война СССР в Афганистане, агрессия России в Молдове, Грузии, Украине и события в Сирии свидетельствуют об агрессивной сущности Москвы.

Президент Петр Порошенко сравнил советское вторжение в Афганистан с агрессией России против Украины.

Читайте такжеПосол США рассказала о предоставлении Украине бесплатного летального оружияОб этом Порошенко заявил на торжественном собрании, посвященному Дню чествования участников боевых действий на территории других государств и по случаю 29-й годовщины вывода войск из Афганистана сегодня в Киеве.

«Более сотни раз в течение последних пятидесяти лет в разных уголках планеты вспыхивали войны и военные конфликты разной степени интенсивности. Они шли далеко за пределами безгосударственной в то время Украины, но в большинстве из них принимали участие и наши соотечественники-украинцы», - заявил он.

«В угоду имперским амбициям бывшего СССР наши земляки теряли свои жизни и здоровье», - сказал глава государства.

По мнению Порошенко, осознание этого в конце восьмидесятых стало одним из катализаторов движения за восстановление независимости Украины.

«Двадцать девять лет назад последний солдат покинул землю Афганистана и закончилась советская кампания, хотя последствия грубого советского вмешательства, стоит заметить, эта древняя исламская страна испытывает и поныне. После этого была российская агрессия в Приднестровье в Молдове, события в Баку, агрессия против Грузии, сейчас - агрессия против Украины и, кстати, события в Сирии - это ярко демонстрируют сущность когда-то советской, а теперь «российской империи», в этом вся агрессивная сущность Москвы», - заявил Порошенко.

Справка УНИАН. 15 февраля 1989 года был завершен вывод «ограниченного контингента советских войск» с территории Афганистана.

15 февраля в Украине установлен День чествования участников боевых действий на территории других государств.