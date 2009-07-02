Янукович расскажет Ющенко и Тимошенко, как сэкономить на выборах

Президент и премьер-министр должны дать согласие на проведение в Украине одновременно президентских и парламентских выборов, что позволит сэкономить средства в условиях кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня во время рабочей поездки в Луганск.

По его мнению, проведение отдельно выборов в ВР и выборов президента является двойными расходами.

«Это недопустимая роскошь для экономики государства», - отметил В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что решение по одновременному проведению всех выборов сегодня зависит от двух человек в Украине: Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО. “Партия регионов считает, что это целесообразно, это было бы в интересах бюджета, честно в отношении страны и людей», - убежден В.ЯНУКОВИЧ.