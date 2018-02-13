Украина не посылала Британии запрос на поставки летального оружия - посол

По ее словам, Британия не имеет планов предоставлять Украине летальную оружие.

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заявила, что Украина не направляла Британии запрос на поставку летального оружия.

Читайте такжеБританские инструкторы уже подготовили почти 7 тысяч украинских военных - посолУ Британии нет планов предоставлять Украине летальное оружие, сказала она в интервью газете "День".

"На сегодняшний день мы не имеем планов на этот счет. Во-первых, украинская сторона не делала запрос о поставке такого оружия. Во-вторых, мы уже много делаем, чтобы помочь украинским Вооруженным силам усилить свои способности. Например, мы продолжаем учебную программу Operation Orbital и на сегодняшний день уже 7 тыс. украинских военных прошли тренинги с участием британских инструкторов", - сказала Гоф.

"Со слов ваших высокопоставленных должностных лиц мы знаем, что такая тренировка полезна. Например, медицинская тренировка, которую мы предоставляем, помогает сохранять жизни воинов, которые раньше умирали от ран. А предоставленные нами средства и навыки также предотвращают потери жизни на поле боя. И такую помощь мы будем продолжать оказывать", - заявила посол.