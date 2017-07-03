Власть Украины должна просить британское правительство об упрощении визового режима - посол Гоф
Ранее в СМИ появилась некорректная информация о том, что Великобритания якобы попытается упростить визовый режим с Украиной.
Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Джудит Гоф заявляет, что правительство Украины должно обратиться к правительству Великобритании о возможности упрощения визового режима.
Об этом посол написала в Twitter.
Как заявила дипломат, в СМИ появилась некорректная информация о том, что Великобритания якобы попытается упростить визовый режим с Украиной.
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«Это абсолютно неправильно! Я сказала, что правительство Украины должно просить правительство моей страны о смягчении визового режима», - подчеркнула Гоф.
Как сообщал УНИАН, 25% владельцев биометрических паспортов уже съездили по безвизу в ЕС.