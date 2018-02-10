Левочкин заявил, что никогда не просил денег для Манафорта

Также у Левочкина заявили, что усматривают освещение данной темы в публикациях СМИ "элементы спланированной "минус"-кампании".

Нардеп, замглавы фракции "Оппозиционный блок" Сергей Левочкин назвал заявления автора расследования про экс-советника Виктора Януковича Пола Манафорта "допущением", которое является "неправдивой информацией".

Об этом 10 февраля сообщили УНИАН в пресс-службе нардепа.

"Изложенная в материале информация, базирующаяся на допущениях журналиста, ссылающегося на неназванный источник, неправдива и не соответствует действительности. В действительности Левочкин никогда не совершал подобных действий", - отмечается в заявлении пресс-службы нардепа.

Также у Левочкина заявили, что усматривают освещение данной темы в публикациях СМИ "элементы спланированной "минус"-кампании".

Как ранее писали СМИ, журналист Фрэнк Фоер, который ранее опубликовал расследование в The Atlantic про Манафорта, сообщил, что Левочкин просил у украинских олигархов деньги для бывшего политтехнолога и советника экс-президента Виктора Януковича Пола Манафорта.

"Манафорт мог обратиться к Сергею Левочкину, а тот - к Януковичу, и сказать: Манафорт хочет 10 млн долларов. Янукович отвечал: хорошо, дай ему эти 10 миллионов. Тогда Левочкин обращался к ряду украинских олигархов и говорил: ты должен дать миллион долларов", - рассказал журналист.

Как утверждает Фоер со ссылкой на собственные источники, Левочкин получал собственный кусок от этих денег - "то есть маржу за то, что собирал эти деньги от имени Манафорта".