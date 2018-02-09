Скандальный польский закон должна проверить Венецианская комиссия – "Видродження"

Пилипенко заявляет, что польский закон об Институте национальной памяти нужно направить на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Украина должна через Совет Европы потребовать направить польский закон об институте национальной памяти Польши на экспертизу в Венецианскую комиссию. Это ключевое задание украинской делегации в ПАСЕ.

Об этом в эфире радио "Эра" заявил заместитель председателя партии "Видродження" Владимир Пилипенко. "Наша делегация в ПАСЕ обязана требовать на ближайшем заседании, чтобы соответствующий комитет, например, Комитет по юридическим вопросам, направил польский закон, который вызвал такую бурную международную реакцию, на экспертизу в Венецианскую комиссию", – заявил Пилипенко.

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По его мнению, только такая независимая и объективная организация, как Венецианская комиссия, может и должна проверить так называемый «антибандеровский закон» на соответствие европейским стандартам, в частности, Европейской конвенции по правам человека. Тогда, подчеркивает он, мы получим ответ на дискуссионный вопрос: чьи права нарушает или не нарушает данный закон?

Напомним, 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал скандальные поправки к закону об Институте национальной памяти Польши. Закон, в частности, предусматривает наказание за преступления украинских националистов, а также штрафы и тюремные заключения за публичные заявления о причастности поляков к любым преступлениям, совершенным нацистами, в частности Холокосту. В то же время Анджей Дуда направил закон в Конституционный суд Польши на проверку.