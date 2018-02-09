Порошенко призвал парламент Австрии признать Голодомор актом геноцида

Порошенко и председатель Национального совета Австрии согласились с важностью санкций против РФ.

Президент Украины Петр Порошенко призвал австрийский парламент признать Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом украинского народа.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, в рамках рабочего визита в Австрию Порошенко провел встречу с председателем Национального совета Республики Австрия Вольфгангом Соботкой.

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«Порошенко призвал австрийский парламент признать Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом украинского народа», - говорится в сообщении.

Среди прочего президент выразил надежду на быстрое формирование группы дружбы с Украиной в Национальном совете Австрии. В свою очередь, Соботка отметил реформы, проводимые украинской властью.

Также Порошенко проинформировал о ситуации на Донбассе в результате российской агрессии. Он отметил солидарность Австрии в поддержке украинских усилий по противодействию российской агрессии и поблагодарил за помощь в преодолении ее гуманитарных последствий. Собеседники согласились с важностью санкций против РФ, заметили в пресс-службе. Президент пригласил председателя Национального совета Австрии посетить Украину.