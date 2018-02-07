Парубий досрочно закрыл заседание Рады из-за полупустого сессионного зала

Во время заседания в сессионном зале было около 200 депутатов.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий закрыл сегодняшнее заседание парламента из-за низкой поддержки народными депутатами повестки дня. Как передает корреспондент УНИАН, о закрытии заседания он объявил о 11.43, тогда как в целом заседание по средам продолжается до 14.00.

Читайте такжеРада сегодня рассматривает ряд ратификаций и закон о защите детей от сексуальной эксплуатацииПарубий напомнил, что несколько раз выносил на рейтинговое голосование ряд вопросов повестки дня, в частности, ратификацию договора с Таиландом о взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также законопроект об обеспечении гарантий повышения спортивного мастерства молодежи.

Однако эти вопросы демонстрировали низкую поддержку депутатами, они не набирали даже 200 голосов.

Кроме того, депутаты не смогли принять и даже принять за основу законопроект о ратификации торгового соглашения между правительствами Украины и Таиланда.

Принять решение парламентарии смогли лишь относительно проекта постановления об отмене принятия закона о приватизации государственного имущества, который и нужно было отклонить, то есть не дать за него значительного количества голосов, чтобы закон можно было подписать.

После этого проекта постановления Парубий отметил, что в связи с неподдержкой в рейтинговом голосовании повестки дня он закрывает утреннее заседание Верховной Рады.

"И прошу более высокого уровня дисциплины и мобилизации", - сказал председатель ВР и напомнил, что следующее заседание начнется завтра в 10.00.

Сегодня во время заседания в сессионном зале было около 200 депутатов.