Взятка депутату - это не совсем взятка

Председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ считает, что недавнее задержание депутата горсовета от Партии регионов Сергея СМОЛЬЯНИНОВА при получении взятки за якобы решение земельных вопросов носит провокационный характер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.САРАТОВ заявил сегодня журналистам на специально собранном брифинге в первый рабочий день после своего отпуска.

По мнению В.САРАТОВА, операция по задержанию «проходила крайне недостойно». «По Конституции есть такое понятие, как презумпция невиновности. Есть тайна следствия. Когда прозвучала фамилия депутата, это говорит о том, что изначально выставили преступником депутата, оскорбили всех его родственников, всех тех, кто его знает, хотя факт преступления может признать только суд», – сказал председатель горсовета.

Он также сообщил, что ни один депутат горсовета – в том числе и председатель – «не может принять никакого решения по земельным вопросам самостоятельно».

Кроме того, В.САРАТОВ считает, что по отношению к С.СМОЛЬЯНИНОВУ «термин «взятка» не может быть применен, поскольку он употребляется только по отношению к должностному лицу». «Депутат не является должностным лицом, он работает на общественных началах, соответственно, термин взятка по отношению к нему не употребим. Тем более, там идет речь о служебном положении. Служебного положения у него нет – он работал в аппарате горсовета, но уже год не работает», – сказал председатель горсовета.

В то же время В.САРАТОВ отметил, что лично для него и депутатов произошедшее является чрезвычайным происшествием. В связи с этим он не исключает, что на сессионном заседании будет создана временная следственная комиссия «с целью оказания максимального содействия следствию для выявления истины». Кроме того, завтра данную ситуацию планируется обсудить на заседании президиума горсовета, сообщил председатель.

Как сообщал УНИАН, 24 июня сотрудники СБУ задержали депутата Севастопольского горсовета от Партии регионов Сергея СМОЛЬЯНИНОВА при получении 55 тыс. долларов взятки.

В пресс-центре прокуратуры Севастополя сообщили, что «в отношении депутата Севастопольского городского совета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 368 ч. З Уголовного кодекса Украины, за которое предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы. Взяточник задержан с поличным после получения 55 тысяч долларов США за содействие в отводе земельного участка площадью 4 га в черте Севастополя».