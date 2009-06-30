Кировоград просит Ющенко вернуть губернатора

Президиум Кировоградского областного совета принял обращение к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой пересмотреть свое решение об освобождении Василия МОЦНОГО от должности главы Кировоградской областной государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты просят В.Ющенко отменить указ от 27 июня.

«Мы подчеркиваем, что все виновники Голованевской трагедии несомненно должны быть наказаны в соответствии с действующими законами без оглядки на их должности и статус. Однако, по нашему мнению, непосредственно глава Кировоградской областной государственной администрации Василий МОЦНЫЙ действовал в рамках, определенных действующим законодательством полномочий для обеспечения ведения объективного и беспристрастного следствия и нормализации ситуации в Голованевском районе», - говорится в обращении.

Участники президиума облсовета выразили мнение, что освобождение В.Моцного от должности губернатора не только не восстановит справедливость в вопросе расследования преступления, но и посеет сомнения у жителей области относительно соблюдения объективности при рассмотрении данного дела.

Депутаты также предложили вынести вопрос на рассмотрение сессии областного совета.

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Больше 2 тыс. лиц сегодня митинговали под стенами Кировоградской областной государственной администрации с требованием к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО вернуть на должность губернатора Василия МОЦНОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, на центральной площади собрались делегации из районов, представители профсоюзов, ветеранских и студенческих организаций, работники предприятий. Участники акции держали плакаты с призывами вернуть Кировоградской области губернатора.

В.МОЦНЫЙ, который перед этим провел прощальную пресс-конференцию для представителей СМИ, вышел к людям поблагодарить их за поддержку. Выступая, он отметил, что наказание первым получил тот, кто не имеет отношения к событиям в Голованевском районе, и призвал правоохранительные органы назвать настоящих виновников гибели человека.

Экс-губернатор также отметил, что не был инициатором сбора людей в защиту своих интересов.

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Как сообщал УНИАН, 16 июня вследствие столкновения с народным депутатом от БЮТ Виктором ЛОЗИНСКИМ, в то время прокурором Голованевского району Евгением ГОРБЕНКО и начальником милиции этого же района Михаилом КОВАЛЬСКИМ на территории охотничьего хозяйства в Кировоградской области погиб местный житель - 53-летний Валерий Олийнык.

27 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на съезде партии «Наша Украина» сообщил, что в связи с этим событием освободил от занимаемой должности председателя Кировоградской ОГА В.МОЦНОГО.

Как говорится в указе, В.МОЦНЫЙ освобожден за ненадлежащее выполнение требований статьи 119 Конституции Украины об обеспечении законности и правопорядка, соблюдения прав и свобод граждан.