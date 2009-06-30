У Януковича сегодня был разговор с Тимошенко

Фракция Партии регионов делегировала своих представителей в рабочую группу для разработки законопроекта по финансированию подготовки Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом сообщил журналистам лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Сегодня состоялось заседание президиума фракции Партии регионов, где была обсуждена тактика действий фракции на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады, которая должна состояться 1 июля.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что необходимо решать “крайне важные для государства вопросы”, в первую очередь, это финансирование подготовки Евро-2012.

Как сообщил В.ЯНУКОВИЧ, фракция Партии регионов делегировала своих представителей в рабочую группу Кабинета министров Украины, которая сейчас дорабатывает данный проект закона. “Мы настаиваем, чтобы в этой рабочей группе были представители всех регионов, а также Национального банка и представитель Президента Украины ”- добавил он. По его словам, “сегодня утром на эту тему у нас состоялся разговор с премьер-министром ТИМОШЕНКО”.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ отметил то, что “сначала надо рассмотреть вопрос о повышении уровня заработной платы и прожиточного минимума”. “И мы посмотрим, какие фракции не поддержат данный закон”, - сказал он.

Лидер Партии регионов заметил, что сегодня “на президиуме фракции мы решили настаивать на предыдущем нашем решении относительно немедленного принятия закона о прожиточном минимуме и минимальной заработной плате”. “Мы стремимся, чтобы данный закон вступил в силу уже с 1 июля”, - добавил он.