Ющенко уехал в Винницу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочей поездкой в Винницкую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в Виннице глава государства проведет совещание с руководителями органов местной власти по вопросам реформирования системы предоставления административных услуг. На совещании планируется обсудить пакет вопросов:

недостатки современного состояния системы предоставления административных услуг в Украине;

законодательное урегулирование сферы предоставления административных услуг;

лучший отечественный опыт организации предоставления административных услуг;

меры по созданию центров предоставления административных услуг по принципу организационного единства.

Во время рабочей поездки Президент также ознакомится с работой совместного украинско-польского деревообрабатывающего предприятия ООО «Барлинек Инвест», которое является крупнейшим в Украине деревообрабатывающим заводом по производству трехслойной паркетной доски на базе безотходной технологии в соответствии с мировыми стандартами.

Также В.ЮЩЕНКО ознакомится с работой Винницкой областной детской клинической больницы.