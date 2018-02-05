Порошенко уволил руководителей Бердичевской и Любарской райгосадминистраций

12:59, 05 февраля 2018
Политика
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Порошенко подписал соответствующие указы / фото president.gov.ua

Соответствующие распоряжение подписал Петр Порошенко сегодня, 5 февраля, сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

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«Уволить ТОМАШЕВСКОГО Эдуарда Евгеньевича с должности председателя Бердичевской районной государственной администрации Житомирской области в связи с поданным им заявлением. Освободить КИНДРАСЯ Леонида Николаевича с должности председателя Любарской районной государственной администрации Житомирской области в связи с поданным им заявлением", – говорится в распоряжениях Президента Украины № 26/2018-рп и 27/2018-рп.

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Теги: #увольнение на Житомирщине