На сегодняшний день представления президента по обновлению состава ЦИК нет - Парубий

По информации председателя ВР, это связано со сбором документов по всем кандидатам в состав Центризбиркома.

На сегодняшний день в Верховной Раде нет представления президента Украины Петра Порошенко по обновлению состава ЦИК.

Об этом сказал председатель парламента Андрей Парубий на брифинге.

«Хочу вам сообщить, что на сегодняшний день еще нет представления. Это, как мне стало известно, связано с тем, что собираются документы по всем тем кандидатам, которые предлагаются в новый состав ЦИК», - сообщил он.

Парубий также напомнил, что в соответствии с действующим законодательством "должна пройти антикоррупционная проверка всех кандидатов в члены ЦИК, которая может длиться около 15-20 дней и этот срок надо учитывать».

Председатель ВР выразил надежду, что «представление президента поступит в ближайшие дни».

"Тут же безотлагательно я подам всех кандидатов на специальную проверку, и также дам поручение комитету, чтобы был безотлагательно рассмотрен данный вопрос на комитете. И надеюсь, что мы еще в этом месяце перейдем к рассмотрению нового состава ЦИК», - подчеркнул спикер парламента.

По его словам, это один из ключевых кадровых вопросов, стоящих на повестке дня сессии.

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Как сообщал УНИАН, 23 января президент Петр Порошенко подписал представление на назначение новых членов ЦИК и письмо об освобождении от должностей членов комиссии, у которых закончились полномочия.

Согласно документу, президент предлагает назначить членами ЦИК: Аллу Басалаеву, Наталью Бернацкую, Михаила Вербенского, Ирину Ефремову, Ольгу Желтову, Олега Конопольского, Светлану Кустову, Ольгу Лотюк, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Надежду Синицу, Татьяну Слипачук, Леонтия Шипилова, Татьяну Юзькову.

Как известно, 1 июня 2014 года истек 7-летний срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК.