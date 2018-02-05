На сегодняшний день представления президента по обновлению состава ЦИК нет - Парубий

11:00, 05 февраля 2018
Политика
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Парубий надеется, что

Об этом сказал председатель парламента Андрей Парубий на брифинге.

«Хочу вам сообщить, что на сегодняшний день еще нет представления. Это, как мне стало известно, связано с тем, что собираются документы по всем тем кандидатам, которые предлагаются в новый состав ЦИК», - сообщил он.

Парубий также напомнил, что в соответствии с действующим законодательством "должна пройти антикоррупционная проверка всех кандидатов в члены ЦИК, которая может длиться около 15-20 дней и этот срок надо учитывать».

Председатель ВР выразил надежду, что «представление президента поступит в ближайшие дни».

"Тут же безотлагательно я подам всех кандидатов на специальную проверку, и также дам поручение комитету, чтобы был безотлагательно рассмотрен данный вопрос на комитете. И надеюсь, что мы еще в этом месяце перейдем к рассмотрению нового состава ЦИК», - подчеркнул спикер парламента.

По его словам, это один из ключевых кадровых вопросов, стоящих на повестке дня сессии.

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Как сообщал УНИАН, 23 января президент Петр Порошенко подписал представление на назначение новых членов ЦИК и письмо об освобождении от должностей членов комиссии, у которых закончились полномочия.

Согласно документу, президент предлагает назначить членами ЦИК: Аллу Басалаеву, Наталью Бернацкую, Михаила Вербенского, Ирину Ефремову, Ольгу Желтову, Олега Конопольского, Светлану Кустову, Ольгу Лотюк, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Надежду Синицу, Татьяну Слипачук, Леонтия Шипилова, Татьяну Юзькову.

Как известно, 1 июня 2014 года истек 7-летний срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК.

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Теги: #состав ЦИК#Парубий ЦИК#представления президента ЦИК