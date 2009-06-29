Литвин: необходимо оформить границу с Беларусью

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет о необходимости завершения процедуры оформления границ, в частности, между Украиной и Республикой Беларусь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом руководитель украинского парламента сказал, общаясь с журналистами в Минске после встречи с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Борисом БАТУРОЙ.

«Этот вопрос мы не могли обойти, - отметил В.ЛИТВИН. - Под вопрос оформления границ нужно подвести надлежащую правовую и практическую базу, ведь каждый четвертый километр украинской границы общий с Беларусью». «Я хочу, чтобы мы скорее вышли на финишную прямую в этом вопросе», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

По его убеждению, нерешение данного вопроса «задерживает решение других, не менее важных проблем и вопросов как в Украине, так и в Беларуси». При этом руководитель украинского парламента напомнил, что Договор о демаркации украинско-белорусской границы был ратифицирован Верховной Радой в 1997 году, в белорусском же парламенте соответствующий документ до сих пор не ратифицирован.

Со своей стороны председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси заверил, что соответствующие документы для решения этого вопроса будут приняты в ближайшее время.

Б.БАТУРА также отметил, что одной из ключевых тем во время сегодняшней встречи был вопрос о снятии барьеров в торговой сфере. При этом отмечалось, что в настоящее время наблюдается значительное сокращение объемов товарооборота между обоими государствами, который в прошлом году составлял около 4,9 млрд. долл. В связи с этим руководители парламентов Украины и Республики Беларусь отметили необходимость приложить общие усилия для преодоления подобных негативных явлений.

В частности, председатель ВР заявил, что Верховная Рада Украины сделает все необходимое для снятия ограничений в торгово-экономических отношениях между Украиной и Республикой Беларусь. В связи с этим В.ЛИТВИН намерен обратиться к правительству с просьбой подготовить соответствующие документы. «Все, что делают наши парламенты, все сотрудничество направлено на то, чтобы с наименьшими потерями пройти финансово-экономический кризис», - отметил он.

Участники встречи были единодушны в том, что важным инструментом увеличения двустороннего товарооборота является Межправительственная белорусско-украинская комиссия по вопросам торгово-экономического сотрудничества, и поддержали решение о включении в состав этой Комиссии представителей парламентов обеих стран.