В Феодосии ждут Ющенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в конце этой недели может посетить с рабочей поездкой Феодосию (Крым), сообщает сегодня газета «Кафа».

Мэр Феодосии Александр БАРТЕНЕВ сообщил, что глава государства может посетить город 4 июля.

По данным издания, главная цель визита – осмотр завода «Море».

«Он съездит на завод «Море», – отметил А.БАРТЕНЕВ. – Виктор Тарасович (премьер Крыма Виктор ПЛАКИДА) сказал, что можно будет (также) обсудить проблемы водоснабжения Крыма и города».

Как сообщал УНИАН, 28 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Генеральной прокуратуре Украины проверить на соответствие законодательству распоряжения Кабинета министров Украины от 3 декабря 2008 года № 1517-р о перечне хозяйств, подлежащих продаже.

В частности, по мнению Президента, ОАО «Научно-производственный комплекс «Киевский завод автоматики имени Г.И. Петровского», Мукачевский завод «Точприбор», Феодосийская судостроительная компания «Море» и Херсонский государственный завод «Паллада» обеспечивают обороноспособность государства, изготовление и ремонт оружия, военной техники, то есть являются предприятиями, которые, в соответствии со статьей 5 Закона Украины «О приватизации государственного имущества», не подлежат приватизации.

Основной продукцией завода «Море» являются многоцелевые патрульные и десантные катера, включая такие известные проекты, как малый десантный корабль на воздушной подушке «Зубр» и малый противолодочный корабль на подводных крыльях «Сокол».

По данным сайта "Новый регион" завод несколько лет находится в состоянии банкротства.